Kırkpınar güreşlerinin seyircili olup olmayacağı yarın belli olacak

Edirne Belediyesi Meclisi, haziran ayı olağan toplantısını Recep Gürkan başkanlığında belediyede gerçekleştirdi.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini anımsattı.

Kırkpınar'ın festival boyutunun bu yıl yapılmayacağını belirten Gürkan, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Güreşlere seyirci alınıp alınmaması konusunun yarın belli olacağını belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Seyirci olayı yarın belli olacak. Biz başından beri şunu söyledik. Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum. Sağlık Bakanlığı hangi şartları koyarsa örneğin aşı karnesi olan derse ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Başka şartlar koyarsa ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Yarın kararın belli olmasının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacağız."

Toplantıda, Edirne Valisi Ekrem Canalp'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi önerisi de görüşüldü.

Vali Canalp'in kentte birçok ilke imza attığını vurgulayan Gürkan "Vali Canalp'in '3 Nehir ve 1 Şehir' gibi uzun yıllar yapımı planlanan ancak hayata geçmeyen projeleri başlattı" dedi.

Daha sonra Vali Canalp'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi ve belediye kiracılarına yüzde 50 indirim yapılması oy birliğiyle kabul edildi.