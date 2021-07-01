Taksim’de, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi protesto ediliyor.
İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını protesto etmek amacıyla binlerce kadın Taksim'de toplandı. pic.twitter.com/2MO1UmdPd2— Burcu Okutan (@burcuokutann) July 1, 2021
Binlerce kadının bir araya geldiği Taksim'de, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganları atılıyor.
- kalabalık, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Kadın cinayetleri politiktir", "Kadınlar birlikte güçlü", "Karar yok hükmündedir", "Yaşasın kadin dayanışması", "Kadınlarin dayanışmasi biter mi sandın" "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" sloganları atıyor.© Sputnik / Burcu Okutan
- İstanbul sözleşmesi protestosu
- Taksim'de İstanbul Sözleşmesi© Sputnik / Burcu Okutan
Taksim'de İstanbul Sözleşmesi protestosu https://t.co/axWhpwfVcO pic.twitter.com/SA4Fidy80Y— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 1, 2021
Eyleme gelen kadınlar, Taksim Tünel’de toplanmaya devam ediyor.
Kadın örgütleri, sözleşmeden çıkan Türkiye'nin farklı kentlerinde protesto için çağrı ve duyuru yapmıştı.
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto etmek için yüzlerce kadın Taksim’de bir araya geldihttps://t.co/axWhpvYjOe pic.twitter.com/pp2qWOsngQ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 1, 2021
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