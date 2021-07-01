Taksim'de İstanbul Sözleşmesi protestosu

kalabalık, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Kadın cinayetleri politiktir", "Kadınlar birlikte güçlü", "Karar yok hükmündedir", "Yaşasın kadin dayanışması", "Kadınlarin dayanışmasi biter mi sandın" "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" sloganları atıyor.

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