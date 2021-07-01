İYİ Parti: Kanal İstanbul için referanduma gidilsin

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kanal İstanbul projesi için referandum çağrısı yaptı. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara da tepki gösteren Usta, "Cumhurbaşkanı, geçen yılın sonlarına doğru 'acı reçete' demişti. Acı reçetenin ne olduğu böylelikle anlaşılmış oldu" dedi.

İYİ Partili Usta, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Usta, "Kanal İstanbul tartışması çok sağlıksız bir şekilde ilerliyor. Çünkü böyle bir tartışmayı açan Hükümetin toplumu ikna eden kapsamlı bir çalışma yapması gerekir...Bu konu vatandaşa sunulmalı biz referandum yapılmasını talep ediyoruz. Devlet inatla yönetilmez. Hiçbir kurumun haberi olmadan bir anda ortaya çıkmış bir projedir. Bu projenin bir hedefi yok" diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Usta, şu ifadeleri kullandı: