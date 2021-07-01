Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışında bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programımıza kurban bağışında bulundu."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programımıza kurban bağışında bulundu. @DiyanetVakfi pic.twitter.com/uF6CCUXK9d— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 1, 2021
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