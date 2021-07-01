Sağlık Bakanı Koca: Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda

Koca, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
"Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."
Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2021
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