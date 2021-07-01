Kemal Kılıçdaroğlu: Dertleri Twitter kapak fotoğrafım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki fotoğrafında Shutterstock görseli yer almasıyla ilgili eleştirilere verdiği yanıtta "Geçenlerde Ak Parti trollerini harekete geçirmiş, Shutterstock başlığını TT yapmaya çalışıyordu. Ülke dertleriyle dertlenmekten o kadar uzaklar ki. Ak Parti yönetimine meşgale olsun diye Shutter partisi yaptık gençlerle” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun ziyaretleri kapsamında gençlerle bir kafede bir araya gelerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşarak, AK Partililer tarafından kendisine yöneltilen ‘kapak fotoğrafı’ eleştirilere yanıt verdi.

Gençlerle ilgili kapak fotoğrafında ‘Shutterstock' görseli kullandığı için eleştirilen Kılıçdaroğlu, bu konunun Twitter gündemine sokulmaya çalışmasına yönelik, “Geçenlerde Ak Parti trollerini harekete geçirmiş, Shutterstock başlığını TT yapmaya çalışıyordu. Neymiş dertleri dersiniz? Twitter kapak fotoğrafım. Ülke dertleriyle dertlenmekten o kadar uzaklar ki. Ak Parti yönetimine meşgale olsun diye Shutter partisi yaptık gençlerle” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabındaki kapak fotoğrafını da "AK Parti üst yönetimi buralarda takılıyor. Az sabretsinler, biz geliyoruz" yazılı görsel ile değiştirdiği görüldü.

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