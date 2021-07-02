Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgilere göre, Gülüç beldesinde bir otelde bulunan çok sayıda kişi, yedikleri yemekten zehirlendi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan kişi, çeşitli hastanelere sevk edildi. Bu kişilerden bazıları ise özel araçları ile hastanelere ulaştı.

Hastaneye kaldırılanların tedavileri sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.