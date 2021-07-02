İmamoğlu'ndan Madımak mesajı: Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te 33 aydın ile 2 otel görevlisinin Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesinin 28. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
"Sivas Katliamı, aradan geçen yıllara rağmen yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. 2 Temmuz 1993’te kaybettiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Bütün inanç ve kültürler bu ülkenin özdeğeridir ve saygındır. Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız. #unutMADIMAKlımda"
Sivas Katliamı, aradan geçen yıllara rağmen yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. 2 Temmuz 1993’te kaybettiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Bütün inanç ve kültürler bu ülkenin özdeğeridir ve saygındır. Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız. #unutMADIMAKlımda— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 1, 2021
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