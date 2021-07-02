İmamoğlu'ndan Madımak mesajı: Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız

Sivas Katliamı, aradan geçen yıllara rağmen yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. 2 Temmuz 1993’te kaybettiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Bütün inanç ve kültürler bu ülkenin özdeğeridir ve saygındır. Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız. #unutMADIMAKlımda