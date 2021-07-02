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    Erdoğan: Z kuşağına daha çok eğilmeliyiz

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107021044870340-erdogan-z-kusagina-daha-cok-egilmeliyiz/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili milletvekilleriyle düzenlediği toplantıda Z kuşağının da gündeme geldiğini söyledi. Selvi, Erdoğan'ın "Z kuşağının taleplerini dikkate almalıyız. Z kuşağını dinlemeliyiz. Z kuşağına daha çok eğilmeliyiz" dediğini aktardı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan, seçim startını verdi mi?' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili 57 milletvekili ile gerçekleştirdiği görüşmeden detaylar aktardı.

    Bu toplantıların yeni yasama yılında da devam edeceğini vurgulayan Selvi, "Cumhurbaşkanı ile toplantıya katılan milletvekillerinin sadece bir bölgenin ya da ilin değil, Türkiye’nin her bölgesinden temsilciler olmasına özen gösteriliyor. Böylece Türkiye’nin havası oraya yansıyor" dedi.

    Erdoğan'ın olduğu bölümde toplantıda 38 milletvekilinin söz aldığını belirten Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’nın açıklanacağı toplantıya katılacağı için kendisi ayrıldıktan sonra toplantı Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın başkanlığında devam etmiş" bilgisini verdi.

    Erdoğan not tutmuş

    Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıyı açış konuşmasının önemli olduğunun altını çizdi. Erdoğan'ın toplantı süresince not aldığını, zaman zaman araya girip milletvekillerinin sorularına yanıt verdiğini aktaran Selvi, "Geçen seferde olduğu gibi kamera kaydı yine alınmış. Erdoğan, 'Atladığımız bir şey olursa yardımcılarım videoyu izleyip, not çıkaracak' diye izah etmiş" ifadesini kullandı. Selvi, şöyle devam etti:

    'Erdoğan’a diktatör diyorlar ya, böyle diktatör mü olur?'

    • "Cumhurbaşkanı açılış konuşmasına, 'Koronavirüs salgını bizim kendimizi ölçmemize, tartmamıza ve yeni bir değerlendirme yapmamıza neden oldu' diye başlamış. Toplantının başında milletvekillerinden rahatça konuşmalarını, çekinmeden her şeyi dile getirmelerini istemiş. Milletvekillerini, 'Arkadaşlar bizim geleneğimizde istişare vardır. Rahatça konuşun. Her şeyi anlatın. Kimse sözünü çekmesin' diye uyarmış. Erdoğan’a diktatör diyorlar ya! Böyle diktatör mü olur?
    • Geçen haftaki toplantıda genel siyasete ilişkin sorunlar gündeme getirilmişti. Dünkü toplantıda ise milletvekilleri genellikle seçim bölgelerinin sorunlarını dile getirmişler. Aktaracağım, renkli diyaloglar da yaşanmış.
    • Toplantıyla ilgili hangi milletvekiliyle konuşsam, 'Çok pozitif bir hava vardı' diye söze başladı. Cumhurbaşkanı’nın kendinden emin tavrı dikkatlerini çekmiş. Muhalefet partilerinin anket firmalarının algı operasyonu için yayınladıkları araştırmaların, sosyal medyada devam eden dezenformasyonun ayyuka çıktığı bir dönemde Erdoğan’ın kararlı duruşu ve yaptığı değerlendirmeler milletvekillerinin motivasyonunu artırmış. 

    2023 mesajı

    • 2023 seçimleri Türkiye açısından kader seçimine dönüştü. Kimin seçileceği değil, Türkiye’nin yönü tayin edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında. Aslında muhalefet liderleri de farkında. Herkes her şeyin farkında. Kavganın özünde bu yatıyor. Erdoğan, 'Muhalefet ne derse desin, biz hizmet siyasetine, yatırımlara, istihdama devam edeceğiz' diyor. Ama asıl mesajlarını bu cümlenin devamında veriyor. 'Biz şimdiye kadar nice siyaset mühendisliklerini, nice sosyal mühendislikleri bozarak buraya geldik. 2023’te de bozacağız. Bundan emin olun, bundan korkmayın' diyor."

    Selvi, Erdoğan'ın milletvekillerine "Meclis kapandıktan sonra herkes sahada olacak. Sizden tam saha pres istiyorum. Umut ve heyecan dalgasını oluşturmanızı bekliyorum" diye seslendiğini ifade etti.

    Z kuşağı - Alfa kuşağı muhabbeti

    Selvi, yazısının devamında bir milletvekilinin toplantıda Z kuşağını gündeme getirdiğini söyledi. Bu seçimlerde oy kullanacak gençlerin önemli bir kitleyi oluşturduğu için her siyasi toplantının değişmez gündeminin Z kuşağı olduğunu söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

    • "Cumhurbaşkanı Z kuşağıyla başta olmak üzere gençlerle ilgili değerlendirmeleri dikkatle dinliyor. Antalya’da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği bir programda gençlerle bir araya gelmişti. Çok memnun kalmış. MYK toplantısında, 'Antalya’da gençlerle toplantımız çok iyi geçti. Söylendiği gibi gençler bize uzak değil. Gençlere daha fazla zaman ayıracağım' demişti.
    • Z kuşağı üzerine değerlendirmeler yapılınca Erdoğan, yanında oturan Binali Yıldırım’a dönerek 'Sen Z kuşağından mısın, Alfa kuşağından mı?' diye takılıyor. Ardından da, 'Z kuşağının taleplerini dikkate almalıyız. Z kuşağını dinlemeliyiz. Z kuşağına daha çok eğilmeliyiz' diye konuşuyor."
    Etiketler:
    genç, Seçim, 2023, Anket, Z Kuşağı, Recep Tayyip Erdoğan, Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı
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