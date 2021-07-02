'Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olma kararının ardında 3 ihtimal var'

Yaklaşık 2.5 yıldır kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Türk yargısına teslim olma kararı, "Neden şimdi?" sorusuna sebep oldu. Aydın'ın bu kararının ardında üç ihtimal bulunduğu belirtiliyor.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile on binlerce kişiyi dolandıran ve yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, dün Brezilya'da Türk konsolosluğuna giderek teslim oldu. Daha önce yayınladığı videoda "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" diyen Aydın'ın kısa süre içinde ülkeye iadesi bekleniyor.

Bu gelişmenin ardından yaklaşık 2.5 yıldır kırmızı bültenle aranan Aydın'ın verdiği 'teslim olma kararı' merak konusu oldu. Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre 'Aydın'ın kararının ardında 3 ihtimal yatıyor.' Haberde bahsi geçen 3 ihtimal, olası gerekçeleriyle şöyle aktarılıyor:

Birinci ihtimal: Parası bitti

"Bu konudaki ilk değerlendirme ‘Parası bitti’ şeklinde. Hem saklanmak hem de alıştığı lüks yaşantıyı devam ettirmek için bol para harcamak zorunda kaldı. Bir süre sonra da bu külfeti kaldıramayacak hale geldi.

İkinci ihtimal: Firardayken yardım aldığı mafya gruplarının baskısından bunaldı

Bununla bağlantılı bir başka değerlendirme de firardayken yardım aldığı mafya gruplarının baskısından bunalmış olması. Aydın’ı takip eden güvenlik birimlerine göre, Aydın yakalanmamak için mafyavari gruplardan destek alıyordu. Bu gruplar bir taraftan onun saklanmasına yardım ederken diğer taraftan da peşine düşecek mafya gruplarına karşı da koruma sağlıyordu. Ayrıca Aydın bazı resmi görevlilere rüşvet de veriyordu. Bu durumun maliyeti ve beraberinde getirdiği stres de artık taşıyamadığı bir hale geldi. O yüzden çareyi teslim olmakta buldu.

Üçüncü ihtimal: Bitcoin yatırımından kazandıklarıyla mağdurların parasını ödeyebilir

Bir başka uzman değerlendirmesine göre de, Mehmet Aydın kaçırdığı paralarla bitcoin yatırımı yapıyordu. Zaten dosyada birlikte hareket ettiği adamlarının ifadelerinde ve diğer tespitlerde de Aydın’ın coin piyasasıyla yakından ilgili olduğu belirtiliyor. 18 Mart 2018’de yurtdışına çıktığında bir bitcoin 6 bin dolardı. Bir dönem 64 bin dolara kadar yükseldi. Aydın milyonlarca doları yurtdışına kaçırıp bitcoin’e yatırdıysa şimdi elinde kaçırdığı paradan kat kat fazlası var. Mağdurların parasını ödeyebilir."

'Brezilya polisine vermeyin'

Haberde, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen yeni bir bilgi de aktarıldı. Mehmet Aydın'ın konsolosluğa teslim olmasıyla ilgili 'küçük bir kriz' yaşandığı ifade edilen haberde, "Prosedürde elçiliğe ve konsolosluğa teslim olmak diye bir uygulama yok. Normal prosedürde elçilik veya konsolosluk kendisine bu şekilde teslim olan birini Brezilya polisine teslim ediyor. Brezilya polisi de ‘mütekabiliyet’ esasına göre veya İnterpol üzerinden teslim olan kişiyi ilgili ülkeye teslim ediyor. Ancak mevcut durumda Mehmet Aydın, Brezilya polisine teslim edilmek istemedi, konsolosluk tarafından doğrudan Türkiye’ye teslim edilmek istiyor. Türk makamları bu konuda bir çözüm bulmaya çalışıyor" dendi.

Haberde, "Neden konsolosluğa teslim oldu?" sorusunun cevabı da "Mehmet Aydın, konsolosluğa gitmek yerine doğrudan havaalanına gidip Türkiye’ye gelmek isteseydi, hakkında kırmızı bülten olduğu için hemen yakalanabilecekti" diye verildi.