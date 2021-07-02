Bakan Ersoy'dan müzik yasağıyla ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 24:00'da başlayan müzik yasağına ilişkin "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 24:00'da başlayan müzik yasağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ersoy, "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti" dedi.