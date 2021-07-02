Fırında tepki çeken görüntü: Hamuru top yapıp oynadılar

Van'da bir fırın çalışanları ekmek yapmak için hazırlanan hamuru top yapıp oyun oynadı.

Van'da bir ekmek fırınında çekilen, 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Personelden biri, hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlatırken diğeri de küfredip, o anları kayda aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fırında tepki çeken görüntü: Hamuru top yapıp oynadılarhttps://t.co/y2s3OfSf7K pic.twitter.com/6BF8RuSDT1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 2, 2021

​