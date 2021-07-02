Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak

Sağlık Bakanlığı, aşılama süreçinde önemli rol üstlenen aile hekimlerine de ek ödeme yapma kararı aldı.

Karar doğrultusunda, 'Aşı Programı Teşviki' çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise bin 500 liraya kadar aylık ek ödeme yapılacak.

NTV'nin aktardığına göre, ek ödeme ile salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Kovid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.