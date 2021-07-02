Deniz Çakır başörtülü kadınlara hakaret davasında beraat etti

Oyuncu Deniz Çakır, Beşiktaş'ta bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada yan masadaki başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Oyuncu Deniz Çakır hakkında, 30 Aralık 2018'de İstanbul'da Beşiktaş'taki bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada, yan masada oturan başörtülü kadınların fotoğraflarını çektiği ve hakaret ettiği iddiasıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan dava açılmıştı.

© Fotoğraf : Instagram Deniz Çakır: 'Burası Atatürk Türkiyesi niye her şeyime karışıyorsunuz?' dedim, 'Yallah Arabistan'a' demedim 'nde yapılan karar duruşmasına Deniz Çakır'ı avukatı temsil etti. Duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları da katıldı.

Sözcü gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, "Bize göre suçun yasal unsurları oluşmuştur. Müvekkillere, giyim kuşamları sebebiyle, ülkeyi terk etmeleri sözleri sarf edilmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'Bu suçlama siyasidir'

Deniz Çakır'ın avukatı ise mahkemedeki savunmasında "Şikayetçiler, beyanlarında aslında olayın bir fotoğraf çekme meselesinden başladığını ifade etmektedir. Bu konuda özel hayatın gizliliğini ihlalden soruşturma başlatılmıştır. Hem çekildiği iddia edilen makine hem müvekkilin telefonu incelenmiştir. Müştekilere ait fotoğrafların bulunmadığı bilirkişi raporuyla sabittir. Bu suçlama, müvekkilimin kişiliği nedeniyle olmuştur. Siyasi bir suçlamadır. Kastidir" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, Deniz Çakır’ın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığından beraatına hükmetti.