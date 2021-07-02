Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Madımak paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sivas'ta 2 Temmuz 1993’te 33 aydın ile 2 otel görevlisinin Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülmesine ilişkin olarak paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bu ateş 28 yıldır sönmüyor" derken, Akşener de " Madımak Oteli'nde o ateşle, İnsanlık da yakıldı" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Temmuz 1993’te gerçekleştirilen ve aralarında aydınlarla sanatçıların da bulunduğu 35 kişinin hayatını kaybettiği Madımak Katliamı'na yönelik paylaşımda bulundu.

"Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden buluyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor…" ifadeleriyle paylaşan Kılıçdaroğlu, "Madımak'ın ateşi 28 yıldır sönmüyor. 35 kişi katledildi. Aydınlarımızı, sanatçılarımızı, otel görevlilerimizi kaybettik. Yıllar geçiyor ama bu enkazı hala kimse ortadan kaldırmıyor" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Aslında bu katliamın tedavisi ihmal edilmiş iltihapların sonucuydu ve maalesef bu iltihaplar bugün bile hala temizlenmiş değil. Gelecek nesillere daha güzel, demokrat, farklılıkları seven bir Türkiye bırakmamız bizim sorumluluğumuz.

Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor… pic.twitter.com/XFddQlnxUL — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 2, 2021

​İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Madımak paylaşımında, "28 yıl önce Madımak Oteli'nde; Yüreğimizin en derinlerinde, hiç küllenmeyen o ateşle, İnsanlık da yakıldı, vicdanlar da... Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

28 yıl önce Madımak Oteli'nde;



Yüreğimizin en derinlerinde, hiç küllenmeyen o ateşle,



İnsanlık da yakıldı, vicdanlar da...



Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.#unutMADIMAKlımda pic.twitter.com/0TXlkup7Iy — Meral Akşener (@meral_aksener) July 2, 2021

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