Çocuğunu bebek arabasından düşürüp fark etmedi, üstüne bastı

Küçükçekmece’de bir anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Arabada kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü.

Bebeğin düştüğünü görmeyen anne, bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. Bebeği yerden kaldıran kadın, hastaneye götürdü.

Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

‘Çocuğun durumunda bir şey yok’

İş yerinin önünde yaşanan olayı anlatan Adnan Poyraz, "Sabah saatlerinde Suriye uyruklu bir kadın kaldırmadan geçmek istedi. Bebek arabasının kelepçelerini bağlamadığı için çocuk yere düştü. Fark etmemişti. Bu nedenle üzerinden geçti. Çocuğu ardından alıp hastaneye götürdü. Çocuğun durumunda bir şey yok" dedi.