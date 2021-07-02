Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nda: Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda açıklamalarda bulundu. Bu fabrikanın 1973'ten beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet verdiğini belirten Erdoğan, "4 yıl önce de bu tesisi Milli Savunma Bakanlığı bünyesine aldık. 2019'da Bakanlığımız ve BMC ile imzalanan protokolle fabrikada yeni bir döneme başlattık. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'nındır. Burası devletin malıdır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır" dedi.

Fabrikanın işletmesini yapan firmanın Türk firması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda askerin kontrolünde devam etmektedir. Her türlü denetim yetkisi MSB'ye aittir. Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar.' Katar buranın finansal ortağıdır yüzde 49'u ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yoktur. Türk şirketin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir" diye konuştu.

Erdoğan, buradaki çalışmaların Tosyalı Holding tarafından yürütüleceğini ifade etti. "Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine şöyle devam etti:

"Daha yeni Katar'ın çocuklarını gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey. Bunu ispat et, hangi Katarlı öğrenciyi üniversitelere sınavsız aldık ispat et desek. Hukukta bir kaide var. Sen bizim gençlerimize saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra sınav var.

'Bizim seçim tarihimiz Haziran 2023; bu leblebi, çekirdek işi değil'

Bu fabrika ile ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Yargı kararlarına saygı da yoktur. Aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyor. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cezayı verecek. 6 ay sonra seçim var, biz geliyoruz diyor. Bizim seçim tarihimiz Haziran 2023. Bu leblebi çekirdek işi değil. siyaset dürüstlük ister."

'2023'ün başında bunu yetiştirmeye vakıfız'

Erdoğan, fabrikada kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını karşılayan atölyenin de burada olduğunu söyledi. "Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı inşallah planlıyoruz. Yazılımdaki gençlerimize sordum, dedim ne zaman bitiyoruz bu işi. En kısa zamanda dediler. En kısa zaman ne zaman? 2023'ün başında bunu yetiştirmeye vakıfız, siz var mısınız? Ekibi sıkıştıracağız inşallah Altay tankını 2023'ün başında inşallah orduya teslim törenini yapacağız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin katkısıyla ülkemizin yerli ve milli tank projesini de gerçekleştirecektir. İnşallah tankı da burada üreteceğiz. Bu donanım burada var. Fabrikanın yabancısı değiliz. 9 yıl önce burada 244. fırına obüsümüzün gövde kaynağını sizlerle birlikte atmıştık. 2016'ya kadar 280 fırtına obüsü üretilerek TSK'nın hizmetine verildi.

Geçtiğimiz yıl itibariyle yeni nesil fırtına obüslerimizin üretimine başladık. İnşallah kahraman topçularımız daha güçlü biçimde düşmanlarımızı yerle yeksan etmeyi sürdürecektir. Libya'da Azerbaycan'da olduğu gibi aynen devam edecektir. Yeni yatırımlarla geleceğe taşımak boynumuzun borcudur.

İHA'larımızla, SİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak karada aynı başarılara imza atmaya kararlıyız, hiç endişeniz olmasın. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras savunma sanayimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlardır. Zırhlı taşıyıcıları çok mu çok önemsiyorum. Ona güvenle bakıyoruz. Bizi bu alana öncelik vermeye mecbur eden savunma sanayisinde güvenilir olmaktır."

'Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler'

Türkiye'nin dış politikasını eleştirenlere yanıt veren Erdoğan, "Biz Libya'da da varız. Azerbaycan'da da varız. Suriye'de de varız. Doğu Akdeniz'de de varız. Olmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'tayız. Geniş bir ekiple orada olacağız" dedi. Erdoğan, yaşadığı bir olayı da "Geçen gün Avrupa Komisyon Başkanı ile konuşuyoruz. 'Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz' dedi. 'Evet' dedim 'Gideceğim.' 'E orada sert mesajlar vermeseniz.' Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Biz hakkımız neyse hakkımızı söke söke alırız ve alacağız" sözleriyle anlattı.

'Doğalgazı çıkardıktan sonra da benim milletim çok daha rahatlayacak'

Erdoğan, açıklamalarını "Kıbrıs'taki bütün o denizlerde oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmalarımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Doğalgazın sinyalleri geldi. İnşallah hedef bir an önce oradan doğalgazı çıkarmak. Doğalgazı çıkardıktan sonra da benim milletim çok daha rahatlayacak. Çok daha ucuza doğalgazı kullanma fırsatını yakalayacak" diye noktaladı.