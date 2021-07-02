Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez konuştu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı iddiasına yönelik olarak çocukların öz babası, "Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi. Her gidişimde çocukların gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı gördüm. Çocuklarım yalan söylemiyor" dedi.

Kamuoyunda 'Elmalı Davası' olarak bilinen ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarının yer aldığı davaya ilişkin olarak çocukların öz babası, Kanal D'den 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuştu.

İstismar iddialarını dava sürecinde öğrendiğini söyleyen baba, "Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi. Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum. Çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum. Ailemin ve çocuklarımın medyada yer almasını istemiyorum. Bu çocukların bir geleceği var, ileride genç bireyler olacaklar. İleride anne-baa olacaklar" diye konuştu.

Öz baba, "Çocuklarım tehdit ve baskı altında korkutulmuş. Çocuklarım benimle yapmacık konuştuklarından dolayı farkına varamadım. Çocuklar asla yalan söylemezler" diye konuştu.

Babanın açıklamalarından sonra konuşan babaanne, "Zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar" dedi.

Çocukların annelerinden şiddet gördüğünü öne süren babaanne, "Çocuklar tablo ile hortum ile dövülmüş. Bu çocuklara hırsızlık yaptırılmış. 'Bizi balkona kitlediler, kardeşimle ıslandık' diye bana anlattılar" diye konuştu.