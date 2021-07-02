Sağlık Bakanı Koca: Aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacağız

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aile hekimliklerimiz, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak" dedi.

AİLE HEKİMLİKLERİMİZ, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2021