Marmara Üniversitesi'nden Katar'la anlaşma

Marmara Üniversitesi ve Katar Üniversitesi (Qatar University) arasında, akademik ve eğitim hususlarında işbirliği sağlamak üzere, orijinal adı "MOU (Memorandum of Understanding) Agreements" olan Mutabakat Zaptı imzalandı.

Marmara Üniversitesi ve Katar Üniversitesi (Qatar University) arasında, akademik ve eğitim hususlarında işbirliği sağlamak üzere bir “mutabakat zaptı” imzalandığı duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmzalar 1 Temmuz’da, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde Prof. Dr. Erol Özvar ve Dr. Hassan Al-Derham tarafından atıldı.

İki yükseköğretim kurumunun mutabık olduğu anlaşma çerçevesinde; akademik ve idari personel değişimi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin değişimi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, ders verme, sempozyum düzenleme ve akademik işbirliğinin artırılması gibi konularda anlaşmaya varıldı.

Anlaşma kapsamında; değişim öğrencilerinin ev sahibi kuruma herhangi bir ücret ödemeyeceği, değişim süresinin bir sömestir (yarı yıl) olarak belirlendiği, her türlü işbirliğinin ilgili kurumun mevcut kaynak ve finansal desteğine bağlı olduğu ile alakalı maddeler yer aldı. Ayrıca, her iki kurumun temsilcileri tarafından anlaşmada değişiklik ya da düzeltmeye gidilebilir, söz konusu anlaşma; imzalandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

İmza töreninin ardından üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Külliye’nin yeni etabının tanıtıldığı kısa bir gezi gerçekleşti."