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    Tekirdağ

    Vali Yıldırım: Tekirdağ'da çevreyi kirleten 12 firmayı kapattık

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107021044873784-vali-yildirim-tekirdagda-cevreyi-kirleten-12-firmayi-kapattik/

    Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj ile mücadele kapsamında çevreyi kirleten 47 firmaya ceza kestiklerini, 12'sini de kapattıklarını açıkladı.

    Tekirdağ Valisi Yıldırım, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj mücadelesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamındaki gerekli bütün çalışmaları uyguladıklarını söyledi.

    Yıldırım, "Marmara'ya 135 kilometre sınırımız var ama buna rağmen en rahat olan iliz. Bilim insanlarının açıklamalarına göre bunun sebebi İstanbul Boğazı'ndan gelen akıntıyı Çanakkale'ye bağlayan en kısa bağlantı ilimizden geçiyor. Sürekli akıntı devam ettiği için müsilajın yerleşmesine izin vermiyor. Lodos estiği zaman bizim kıyılarda birikebiliyor. Şu an şanslı olarak görebiliriz kendimizi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 154 metreküp müsilaj temizlendi" dedi.

    '47 firmaya kesilen ceza yaklaşık 6 milyon lira'

    Vali Yıldırım, herkesin çevreyi temiz tutma konusunda hassas olması gerektiğini belirterek, "Müsilaj görüldükçe toplama çalışmaları devam edecek. Burada en önemli şey denizimizi temiz tutmak. Denizi temiz tutmak için de Tekirdağ'ın gerek sanayisine gerek belediyelerine gerek insanına düşen pek çok görev var. Herkesin bu görevleri yerine getirmesi lazım. Tekirdağ'da yılın ilk gününden itibaren 800'e yakın denetim yapmışız. Bu denetimlerde 3 bin 748 numune almışız. Bu numuneler sonucunda aykırı bulduğumuz 47 firmaya ceza kestik. Bu 47 firmanın 12'sini kapattık. Bu firmalar kendilerinin eksiklerini tamamlayana kadar kapalı olmaya devam edecek. Bu 47 firmaya kesilen ceza da yaklaşık 6 milyon lira. Denetimlerimiz en hızlı şekilde devam ediyor" diye konuştu.

    'Müsilaj olan yerde denize girmeyin'

    Halkın çevreyi kirleten kim olursa olsun bu durumu yetkililere bildirmesi gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "El birliğiyle Marmara’mızı da Tekirdağ’ımızın kıyılarını da Türkiye'mizi de korumak mecburiyetindeyiz. Bilim insanlarımız bakanlıkta yapılan toplantıda müsailjın insan vücuduna herhangi bir zararı olmadığını söyledi. Deniz yüzeyinde müsilajı gören insanlar o bölgede denize girmesin. Bizim kıyılarımız temiz. Bazen rüzgara bağlı olarak müsilajı görüyorlarsa denize girmesinler. Toplanan müsilajı işlemden geçirdikten sonra tarlada gübre olarak kullanmak bile mümkün içinde azot ve fosfor var. Bilim insanları da bununla ilgili neler yapılabileceğine dair çalışma yapıyor" dedi.

    Vali Yıldırım, bakanlık ile yapılan toplantılar ve bilim insanların verdiği bilgilerde müsilajın insan vücuduna zararı olmadığının söylendiğini kaydetti. Yıldırım, "Tabi ki su yüzeyinde müsilajı gören vatandaş denize girmiyor ancak ben bizzat giderek gördüm. Bizim denizimiz temiz. İnsanlar denize giriyorlardı. Anlık olarak rüzgarın ve akıntının etkisi ile kıyılarıma gelen müsilajı görüyorlar ise denize girmesinler ama onun dışında denizlerimiz temiz girilebilir" diye konuştu.

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    Etiketler:
    müsilaj, Marmara Denizi, Tekirdağ
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