Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, içindeki 45 yolcuyla seyir halindeyken, motor kısmından yanmaya başladı. Şoförün dikkati sayesinde otobüs, tahliye edilirken, olası facia önlendi.
Olay, çarşamba günü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi.
Dicle Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında sefer yapan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, motor kısmından yanmaya başladı. Şoför Mahmut Sincar'ın kontrol amaçlı yol kenarına çektiği aracın arka kısmı alev aldı.
Sincar, otobüsün tüm kapılarını açarak, 45 yolcuyu indirdi. Kısa sürede otobüsün büyük bölümünü saran alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otobüs, kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkatiyle olası facia önlendi. Otobüste yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Otobüs seyir halindeyken alev aldı, şoför fark ederek yolcuları tahliye etti https://t.co/9Uw4wm7McZ pic.twitter.com/uUBnb2rRp9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 2, 2021
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