Konya'da sabah kahvaltısı için kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay ile 1.5 yaşındaki kızının üzerlerine kaynar su döktüğü için tutuklu yargılanan Ali Ay, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen olayda Rukiye Ay, eşi Ali Ay'ı kahvaltı yapması için uyandırınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Ay, çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü. Bu sırada sıcak su, kız çocuğunun ayaklarına da sıçradı.

Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan, sıcak suyun ‘silah’ olarak değerlendirilmesi istenilen iddianamede Ay’ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4.5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay’ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.

Mahkeme heyeti, Ali Ay'ı 'silahla canavarca hisle eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ay'ın duruşmadaki 'iyi halini' göz önünde bulundurup cezasını 3 yıl 9 aya indirdi, kızı Eylül’e karşı ‘taksirle yaralama’ suçundan da bin 500 lira ceza verdi. Ay, tehdit suçlamasından ise beraat etti.

Karara tepki gösteren Rukiye Ay, kişisel Twitter hesabında yanıklarının fotoğrafını paylaşarak "Beni bu duruma getiren Ali Ay duruşmada ki sakin tavrından iyi hal indirimi aldı" dedi.

Eşi tarafından kaynar suyla yakılan kadın: 'Beni bu duruma getiren Ali Ay, iyi hal indirimi aldı'https://t.co/UMga5EXSk1 pic.twitter.com/zP3VQW058G — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 2, 2021

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