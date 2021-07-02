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    Asistan doktor Kadir Songür

    Doktorun boynunu jiletle kesti, 20 yıllık hapis cezası istinafta bozuldu

    © DHA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107021044875138-doktorun-boynunu-jiletle-kesti-20-yillik-hapis-cezasi-istinafta-bozuldu/

    İzmir’de hastanede asistan doktor Kadir Songür’ün boynunu jiletle kesen Bayram K’ye verilen 20 yıl hapis cezası, ‘fazla ceza tayini’ gerekçesiyle istinafta bozuldu.

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde 16 Ekim 2019'da meydana gelen olayda, diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram K., asistan Dr. Kadir Songür tarafından muayene edilip, ilaç yazıldı. Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek kurumdan ayrıldı. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanındaki jiletle saldırdı.

    Bayram K.’nin boğazından jiletle yaraladığı Kadir Songür kanlar içinde kaldı. Songör’ü ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği ancak derin kesik oluştuğu belirlendi.

    Kaçan Bayram K., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Bayram K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hakkında İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Bayram K., indirimsiz 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı, kararı istinafa taşıdı.

    ‘Fazla ceza tayini’

    İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nde görülen davada 20 yıllık hapis kararına, 'bozma kararı' çıktı.

    Heyet, sanığın 2017 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde akut psikotik bozukluk tanısıyla yatarak tedavi gördüğünü, buradan alınan raporlarda sanığın akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için kısmen yeterli olduğu ve akli dengesinin normal yaşam sürmesine kısmen izin verdiği belirtildi.

    İki dosya arasında farklılıklar olduğuna kanaat getiren heyet, İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ve devamında 4’üncü İhtisas Kurulu’nda rapor alınması, bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasına hükmetti.

    Heyet, 13 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanan sanığa, alt ve üst sınırlar arasında makul seviyeden yukarı doğru bir miktar ayrılmak suretiyle ceza tayinin yeterli olduğu düşünülmeden en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmolunmak suretiyle fazla ceza tayini yapıldığına karar verdi. Bu kararlar ışığında heyet, yerel mahkemenin verdiği 20 yıl hapis cezasını bozarak dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

    Etiketler:
    Hapis cezası, istinaf mahkemesi, jilet, Doktor
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