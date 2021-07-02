Erdoğan: CHP ve ittifak ortakları Libya'dan Suriye'ye hiçbir meselede yerli ve milli duruş sergilemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Suriye'de PYD'li teröristlere arka çıktılar, Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin tezlerine sözcülük yaptılar. Libya'dan Suriye'ye hiçbir meselede yerli ve milli duruş sergileyemediler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, Suriye'de PYD'li teröristlere arka çıktılar, Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin tezlerine sözcülük yaptılar, Libya'da darbecilerin yanında saf tuttular, Arifiye'deki fabrikadan Katarlı öğrenciler meselesine ilgili çarpıtmalardan Libya'dan Suriye'ye hiçbir meselede yerli ve milli duruş sergileyemediler" dedi.

Erdoğan, AK Parti ile muhalefet arasında vizyon farkı olduğunu belirterek, "Muhalefet milletin karşısına temel atmama törenleriyle, musluk açılışlarıyla çıkarken biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyon lira bulan eğitimden, ulaşıma, sağlığa pek çok yatırımı Sakarya'da hizmete sunduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- AK Parti çatısı altında son 20 yıldır yürüttüğümüz bu mücadelede maalesef nice yol arkadaşımızı kaybettik. Geride hoş bir sada bırakarak bir muştu bir müjde gibi bu yolculuğu tamamlayan dava arkadaşlarıma Allah'tan rahmet dilerim.

- Emanetlerini namusumuz bilip AK Parti sancaklarını daha da yüceltmeye, şehrimize ve ülkemize aşkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

- Muhalefet milletin karşısına temel atmama törenleriyle, musluk açılışlarıyla çıkarken biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyon lira bulan eğitimden, ulaşıma, sağlığa pek çok yatırımı Sakarya'da hizmete sunduk.

- Teşkilat varsa kazanmak vardır, zafer vardır.

- Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Allah'ın izniyle bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız.

- Biz plan proje yürütürken onlar sadece iftira ve yalan üretmenin derdindeler. Son 1,5 yıldır koronavirüs sürecinde yaşananlar dahi ülkemizin 2002'den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir.

- CHP Genel Başkanı veya ittifak ortaklarının millet ve memleket adına yaptıkları tek hayırlı hizmetleri oldu mu? Ülkemizin salgınla mücadelesine katkı yapacak tek adım attılar mı? Suriye'de PYD'li teröristlere arka çıktılar, Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin tezlerine sözcülük yaptılar, Libya'dan darbecilerin yanında saf tuttular, Arifiye'deki fabrikadan Katarlı öğrenciler meselesine, ilgili çarpıtmalardan, Libya'dan Suriye'ye hiçbir meselede yerli ve milli duruş sergileyemediler.

AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı https://t.co/wflNAOX3cn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 2, 2021

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