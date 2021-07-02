Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan Murat Övüç'ün oğlu gözaltına alındı

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, önce paylaşıp sonra sildiği videoda otomobil kullanırken tabancasıyla peş peşe ateş ediyor.
Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 yaşındaki Burakcan Övüç Silivri'de yakalayarak gözaltına alındı.
Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)