Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, srestoranda burnunu sildiği Türk Lirası'yla hesap ödeyen ve ardından o anları sosyal medyada paylaşan turistle ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi.
Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.
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