Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı

Konya'da Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerinde bir çalışan, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girdi. O ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.