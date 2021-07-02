Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bu akşam saat 9’da TV ortak yayınında tamamını izleyebileceğiniz Kütüphane Söyleşimizde genç bir kardeşim Kanalİstanbul’u sordu.



Kanalİstanbul’un ülkemiz için ne kadar önemli bir proje olduğunu genç kardeşlerime şöyle anlattım: pic.twitter.com/2SuRL5ROEY