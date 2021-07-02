Türk Dışişleri’nden ABD’ye ‘çocuk asker raporu’ tepkisi: 'İki yüzlülüğün en çarpıcı örneği'

Dışişleri Bakanlığı, "Terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren ABD’nin, Türkiye’ye iftirada bulunması çifte standart ve iki yüzlülüğün en çarpıcı örneğidir" açıklamasını yaptı.