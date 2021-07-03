Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.

Saat 24’e kadar 1 Milyon 171 Bin 305 doz aşı uygulandı.

Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2021

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