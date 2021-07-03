Türkiye'nin sondaj gemisi 'Yavuz' Kocaeli'ye demir attı

Türkiye’nin sondaj gemisi olan ‘Yavuz’ Eskihisar'a demir attı. Bakım ve onarım çalışması için 45 güne yakın bir süre Kocaeli’nde kalacak olan ‘Yavuz’ gemisi, onarım çalışmasının ardından petrol arama faaliyetlerine devam edecek.

Yavuz, önceki adıyla Deepsea Metro I,2018'de devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla satın alındı.

Sayılı sayıda bulunan sondaj gemilerinden ‘Yavuz’ gemisi, Altınova'daki tersanelerde bakım ve onarım çalışması için Eskihisar sahiline 45 güne yakın bir süre kalmak için demir attı.

Geminin gelişini birçok vatandaş izleyerek videoya aldı. Dünya genelinde 16 gemiden biri olan Yavuz sondaj gemisi 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığında.

Geminin içerisinde spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane ve 210 kapasiteli yatak yer alıyor.