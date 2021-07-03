Ahmet Hakan: Gazeteleri iyice öldürüp ortamın tamamen sosyal medyaya kalması falan mı isteniyor?

Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, tasarruf genelgesinde kamunun gazete alımına sınırlama getirildiğini söyledi. Hakan, "Gazeteleri iyice öldürüp ortamın tamamen sosyal medyaya kalması falan mı isteniyor?" diye sordu.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısının 'Tasarruf deyince akla gazete mi geliyor?' başlıklı bölümünde sözlerine "Tasarruf genelgesine göre kamunun gazete alımına sonsuz sınırlamalar getirilmiş" diye başladı.

Bunun aklında iki soruya yol açtığını belirten Hakan, şunları sıraladı: