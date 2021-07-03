Kayıt
11:20 03 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bakan Soylu'nun kuzeninin medikal işi yaptığı belirtilen şirketten açıklama: Sağlık problemleri sebebiyle istifa etti

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1044878939_95:0:2093:1124_1200x675_80_0_0_86458565ee849814f2b408080ad84020.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107031044878971-bakan-soylunun-kuzeninin-medikal-isi-yaptigi-belirtilen-sirketten-aciklama-saglik-problemleri/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun RD Global/Invamed firmasıyla medikal işi yaptığının öğrenilmesinin ardından şirketten açıklama geldi. RD Global, şirketin yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Soylu'nun 28 Mayıs'ta sağlık problemleri nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

    140journos tarafından koronavirüs salgınına ilişkin hazırlanan belgeselde yer alan iddialara ilişkin RD GLOBAL- INVAMED’den yapılan açıklamada, "Şirket amaçlarımız dahilinde, sadece Ar-Ge faaliyetleri ve tıbbi cihaz üretimi yapılmakta, bu sebeple herhangi bir şekilde son kullanıcı olan kamu hastanelerine ve özel hastanelere satış yapılmamaktadır. Şirketlerimizin hiçbirinde, Sayın Mehmet Soylu’nun ortaklığı bulunmamaktadır" denildi.

    Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında 30 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında yer alan iddialara ilişkin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Pandemi sürecinde, sağlığın ve sağlık hizmetlerinin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte anladık. Ülkemizde çoğu ameliyatın sadece ithal ürünlerle yapıldığı, yerli ürünün akla dahi gelemeyeceği, sağlık sektöründe sadece Amerikan, Alman, Japon ve Çin şirketlerinin tekellerinin bulunduğu günlerde, bu tekellerin ancak yerli üretimle son bulabileceği amacıyla RD GLOBAL ve INVAMED kurulmuştur. Şirketlerimiz, Ar-Ge, inovasyon ve üretim odaklı çalışmaktadır" ifadesi yer aldı.

    Açıklamada, şirketlerinin, kurulduğundan bu yana dünya genelinde kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji, kanser cerrahisi, beyin cerrahisi alanlarında tasarlayıp ürettiği, 100’den fazla patentli tıbbi cihazları ile milyonlarca hastaya şifa olduklarını belirtilerek şunlar kaydedildi:

    • "Şirketlerimizin hedefi, Türkiye’nin dünyada sesi olmaktır ve bu hedefinden hiçbir zaman vazgeçemeyeceklerdir. Şirketlerimiz, bu hedef doğrultusunda ilerlediği yolda, Global Healthcare & Pharmaceuticals (GHP) tarafından ’2020 Yılı Vasküler Cerrahi Alanında En İyi Tıbbi Cihaz Üreticisi’ ödülü başta olmak birçok ödül almıştır. Dünya genelinde sadece bilimsel faaliyetleriyle anılan şirketlerimizin ülkemizde bir siyaset malzemesi haline getirilmek ve itibarsızlaştırma çalışmalarına konu edilmek istenmesi tarafımızca şaşkınlıkla karşılanmıştır. Şirketlerimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında basında çıkan haberler ve sosyal medyada ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışı ve kötü niyetli olup şirketimizin kişilik haklarını ağır biçimde ihlal eden tüm bu girişimler hakkında gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır."

    Açıklama şöyle sürdürüldü:

    "1. Başta üretici INVAMED ve münhasır yetkili dağıtıcı RD GLOBAL olmak üzere, toplam 4 grup şirketimizin tamamı ve tek hissedarı olan Kurucumuz ve tüm patentli ürünlerimizin sahibi Bilim ve İş İnsanı Sayın Raşit Dinç’tir.

     2. Şirketlerimizin halihazırda Sağlık Sanayi dışında başkaca bir faaliyet alanı bulunmamaktadır.

     3. Kurucumuz ve şirketlerimizin tek hissedarı Sayın Raşit Dinç, 2006’dan bu yana 15 yıldır tıbbi cihaz ve sağlık alanında faaliyet göstermektedir. Sayın Raşit Dinç, aynı zamanda Sağlık Federasyonu Başkanıdır. Soylu’nun ailesi ile akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır

     4. Sayın Raşit Dinç’in, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve ailesi ile hiçbir akrabalık bağı bulunmamaktadır. Bilindiği gibi ’Dinç’ soyadı Türkiye’de oldukça fazla rastlanılan bir soyad olmakla birlikte, şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Raşit Dinç Samsunlu da değil, Ankaralıdır.

    'Şirketlerimizin hiçbirinde, Sayın Mehmet Soylu’nun ortaklığı bulunmamaktadır'

     5. Tüm şirketlerimiz bünyesinde bilim insanları, mühendisler, sağlık çalışanları dahil olmak üzere 800’ün üzerinde personele istihdam sağlanmaktadır. Şirketlerimizin hiçbirinde, Sayın Mehmet Soylu’nun ortaklığı bulunmamaktadır. Sayın Mehmet Soylu, 2017 yılında şirketimizde SGK’lı olarak görev almıştır.

    2018 yılında ise, profesyonel olarak şirketlerimizden biri olan RD GLOBAL’in İcra Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

     6. Şirketlerimiz, siyasal parti, din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin, bünyesinde yer alan yüzlerce bilim insanı, mühendis ve sağlık çalışanının bitmek bilmeyen emeği ile, sadece ve sadece bilim ve sağlık çalışmaları ile var olmuştur. Şirketlerimiz hiçbir zaman siyasal destekle hareket etmemiştir ve bundan sonra da etmeyecektir.

    Soylu ve Koca, Kurban Bayramı tedbirleri için bir araya geldi
    © Fotoğraf : Twitter/Fahrettin Koca
    140journos belgeselinde Soylu ve Koca iddiaları: 'Elinde Sağlık Bakanlığı’nın veri sakladığına dair dosya var'
     7. Şirket amaçlarımız dahilinde, sadece Ar-Ge faaliyetleri ve tıbbi cihaz üretimi yapmaktadır ve bu sebeple herhangi bir şekilde son kullanıcı olan kamu hastanelerine ve özel hastanelere satış yapmamaktadır. 2021 yılında ise zorunlu olarak, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) kanalıyla ’Sağlık Market’ uygulama sistemine geçilmiştir. Uygulamada tüm üreticilerin Pandemi koşullarında tıbbi sarf malzemelerine erişilebilirliğin artırılması amacıyla tüm Türkiye’deki aynı alanda üretim yapan üretici ve ithalatçılarına teklif vermeleri zorunlu tutulmuştur. Bu sebeple, üretici şirketimiz INVAMED, diğer üretici ve ithalatçı şirketler gibi, DMO’nun düzenlediği tıbbi sarf malzemesi ihalelerine katılmakta olup bu ihalelerden bazıları INVAMED uhdesinde kalırken bazıları ise diğer üretici ve ithalatçıların uhdesinde kalmaktadır. Burada sanki ısmarlama ihale, davetiye usulü ya da tüm Türkiye’nin tıbbi sarf malzemesi ihtiyacının şirketlerimizce karşılandığı şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı yanlıştır.

    'Koca ve Soylu ile böyle gerçek dışı, mesnetsiz ve dayanaksız iddiaların odağında olmaktan hicap duymaktayız'

     8. Basında yer alan bazı haberlerde ve sosyal medyada iddia edilen, ’Korona spreyine bakanlık onayı çıkmayınca iplerin fena halde gerilmesi’ gibi bir durum hiç olmamıştır. Şirketimiz, Kalp, Beyin, Kanser Cerrahisi gibi birçok alanda 100’ün üzerinde tıbbi cihaz üreten, ürettiği ürünleri 70 ülkeye ihraç eden uluslararası bir tıbbi cihaz şirketidir. İddia edildiğinin aksine, Şirketlerimizce üretilen sprey formunda ürün, Korona önleyici endikasyonlu değildir. Kaldı ki T.C. Sağlık Bakanlığı hiçbir tıbbi ürüne CE sertifikası veremez. Şirketlerimizce üretilen sprey ürünü, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın onayına tabii olmayan, AB Müktesebatı kapsamında 93/42/EEC MDD Yönetmeliği uyarınca NANDO tarafından yetkilendirilmiş Uluslararası Onaylanmış Kuruluşlar nezdinde onaylanan ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) beyan usulü kayıt edilen ürünlerden biridir. Tıbbi cihazlar bakımından T.C. Sağlık Bakanlığı, CE sertifikası veren bir onay mercii değildir. Bu Pandemi günlerinde, emeklerini hiçbir zaman unutmayacağımız Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile böyle gerçek dışı, mesnetsiz ve dayanaksız iddiaların odağında olmaktan hicap duymaktayız.

     9. Basında yer alan bazı haberlerde ve sosyal medyada, ortaklığı olmadığı halde Sayın Mehmet Soylu’nun İcra Kuruluna katıldığı 2018 yılında RD GLOBAL şirketimizin sermayesinin ’birden’ artırıldığı ileri sürülmüş ise de, halka açık ticaret sicil gazetesi kayıtlarından da görülebileceği üzere, sermaye artırımı şirketimizin kuruluşundan tam olarak 5 yıl sonra 2021 yılında gerçekleşmiş olup bu iki somut olgunun birbiriyle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Kaldı ki sermaye artırımı, sermaye eklenmesi sebebiyle değil, şirketimizin 5 yıl boyunca elde ettiği karın sermayeye aktarılması suretiyle gerçekleştirilmiş olan doğal bir süreçtir.

    'Şirketimiz 2015 yılında değil, 2013 yılında kurulmuştur'

     10. Üretici olan INVAMED şirketimiz, bazı basın yayın organları tarafından iddia edildiği gibi, 2015 yılında değil, 2013 yılında kurulmuştur.

     11. Şirketlerimiz Pandemi döneminde, basında ve sosyal medyada iddia edildiğinin aksine, hiçbir zaman maske, dezenfektan gibi tıbbi malzemelerin üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmemiştir.

    12. RD GLOBAL Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mehmet Soylu, 2021 yılının Nisan ayında Yönetim Kurulu üyeliği görevinden sağlık problemleri sebebiyle istifa ettiğini bildirmiş; istifası kabul edilmemiştir. Fakat sağlık problemlerinin devam etmesiyle, 28.05.2021 tarihinde tekrar istifasını sunmuş ve bu talebi kabul edilmek durumunda kalınmıştır."

    Etiketler:
    Mehmet Soylu, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı, istifa, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine girenlerden İranlı fotoğrafçı Hassan Hatami'nin 'Güneş'in Dinamiği' isimli çalışması
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine giren kareler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet