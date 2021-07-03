Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getiriliyor: Uçak yola çıktı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bugün sabah 09:50 sıralarında Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yaklaşık 2.5 yıldır kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim olan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkıldığını açıkladı.

Çataklı, saat 09:50 sıralarında havalanan uçağın 22:30'da Türkiye'de olacağını belirtti.