Sürücüye dakikalarca alkolmetreye nasıl üflemesi gerektiğini anlattılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri, 3 kişinin yolculuk yaptığı motosikleti durdurdular. Durdurulan motosikletin sürücüsüne alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üflemekte zorlanan sürücüye, polis ekipleri dakikalarca nasıl üflemesi gerektiğini anlattılar.
Uzun uğraşlar sonucunda yapılan ölçümde sürücünün 0.6 promil alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede ise motosikletin hurdaya ayrıldığı tespit edildi. Motosiklet çekiciyle otoparka çekilirken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanan sürücü gözaltına alındı.
Polisler dakikalarca alkolmetre dersi verdi!— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) July 3, 2021
Alkolmetreye bir türlü üfleyemeyen gencin Trajikomik görüntüleri kameralara böyle yansıdı 📹#İHA pic.twitter.com/wIDpyVg6sM
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