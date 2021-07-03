Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan yanıtladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Türkiye, koronavirüs salgınında 1 Temmuz itibarıyla normalleşmeye geçti, birçok kısıtlama kaldırıldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kurban Bayramı'na özel bir kısıtlama planlanıyor mu?" sorusunu yanıtladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi.

"Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum" diyen İlhan, şöyle devam etti: