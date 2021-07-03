Tavukları yediği iddiasıyla köpeği tüfekle vurdular

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kümeslere dadanıp tavukları yediği iddia edilen köpek, av tüfeğiyle karın bölgesinden vuruldu. Tedaviye alınan ve 'Cesur' adı verilen köpeği vuran kişi ya da kişiler aranıyor.

Gaziantep'te Yavuzeli ilçesinin kırsal Kuzuyatağı mahallesinde kümeslere dadanıp tavukları yediği öne sürülen köpek, tüfekle vuruldu. Mahallede oturan bazı kişiler, durumu jandarma ve Gaziantep'te faaliyet gösteren Çiçeğin Patileri Derneği'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen Çiçeğin Patileri Derneği üyeleri yaralı köpeği hayvan ambulansıyla merkeze getirdi. Jandarma ekipleri, tedaviye alınan köpeği vuran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Veteriner hekim İbrahim Tüylü, silahla vurulan ve çenesinde kırık olan köpeğin zorlu tedavisine devam ettiklerini belirterek, "Köpek bize ateşli silah yaralanması olarak travmalı bir şekilde geldi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Çekilen röntgende kurşunun ön taraftan girip, yandan çıktığını tespit ettik. Vücutta ve kaburgalarda zedelenmeler mevcut. Şu anda köpek yürüyemiyor. Bunların yanı sıra ağzında darbeye bağlı kırılmalar var. Bununla alakalı da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde kritik bir süreç var umarım kısa sürede toparlar" dedi.