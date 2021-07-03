LGS birincisi Tuba Polat: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladı

Diyarbakır'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda tam puan alarak, 97 Türkiye birincisinden biri olan Tuba Polat, "Pandemide canlı dersleri hem takip ediyorduk hem evde daha fazla süre kazanıyorduk. Bol bol soru çözdük. Pandemi ve evde kal çağrıları bana daha iyi katkı sağladı" dedi.

Diyarbakır'da özel bir kurs merkezinde eğitim gören Tuba Polat, LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan aldı. Türkiye genelindeki 97 birinciden biri olan Tuba Polat ile 2. ve 3.'ler için kurs merkezinde program düzenledi. Velilerin de katıldığı programda, birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden öğrencilere plaket ile tam altın hediye edildi.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre hedefine ulaştığını belirten Tuba Polat, şunları söyledi:

"Bu yılın başından itibaren 500 puanı almak için çalıştım. Bu yıl da pandemi vardı bilindiği gibi. Ama ben bunu avantaja çevirdim. Uzaktan eğitimde canlı dersleri çok iyi takip edebiliriz. Evde kalarak, bol soru çözerek, konu eksikliğimizi de kapatabiliriz. Pandemiyi avantaja çevirebiliriz. Serviste veya okul teneffüslerinde zaman kaybediyorduk.

LGS birincisi Tuba: Pandemide evde kalmak bana katkı sağladıhttps://t.co/GdUH8oLYZv pic.twitter.com/kxghLtmBiI — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 3, 2021

'Öğrenciler evde kaldıkları için morallerini bozmasınlar'