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    Çiftlik Bank davası: Vurgunun büyüklüğü ne, kaç mağdur var?

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107031044879993-ciftlik-bank-davasi-vurgunun-buyuklugu-ne-kac-magdur-var/

    Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'dan sınır dışı edildi. Şu sıralar Türkiye yolunda olan Aydın'ın akşam saatlerinde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

    Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

    Anadolu Ajansı'nın (AA) derlediğine göre kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018'de yargı yoluna başvurdu. Sistemin kurucusu Mehmet Aydın ise, kurduğu sistem üzerinden topladığı paraların bir kısmıyla yurt dışına firar etti.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sisteme katılımcı olarak para yatıran çok sayıda kişinin mağdur olması üzerine soruşturma başlattı. Türkiye'nin birçok ilinden mağdurun ortaya çıkması üzerine Başsavcılık, soruşturmanın tek elden yürütülebilmesi amacıyla diğer illerdeki adliyelere de yazı gönderdi.

    Gelir getirme vaadiyle vatandaşlar adına para karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan, ayrıca fiilen çiftlikler de kurulup gelir getirdiği iddia edilen Çiftlik Bank adlı sistemin kurucuları hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma açıldı.

    3 milyon 90 bin liraya el konulmuştu

    Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanırken, bu sistem sayesinde birikip suçtan elde edildiği anlaşılan 3 milyon 90 bin 340 liraya, ayrıca 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına da el konuldu.

    SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen raporlarda, söz konusu sistemin Mehmet Aydın tarafından kurulan "www.ciftlikbank.com" adlı internet sitesi üzerinden işletildiği belirlendi.

    © DHA
    Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getiriliyor
    Raporlarda, sistemin ilk dönemde Aydın'ın kişisel hesapları üzerinden, daha sonra yine aynı şahsın sahibi olduğu Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. unvanlı firma üzerinden işlediği, yine Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın pay sahibi olup KKTC'de kurulan Famegame Software Ltd. Şti. unvanlı şirketin de sistem bünyesinde faaliyet gösterdiği yer aldı.

    Mevcut verilere göre şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 ayrı katılımcı bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu tespit edildi.

    Bir milyarın üzerinde para toplanmış

    Katılımcıların sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip oldukları ve kendilerine sanal ortamda alım-satım yapmak suretiyle yüksek gelir elde etme vaadinde bulunulduğu, bu şekilde işletilen sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016'dan bu yana toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi.

    Bu süreçte katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı tespit edilirken, sistemdeki mal varlığı değerinin 58 milyon 126 bin 75 lira olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 milyon 490 bin 850 lira aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22 milyon 541 bin 596 lira zarar ettiği belirlendi.

    Yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ile Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verildi.

    6 kişi hakkında kırmızı bülten düzenlenmişti

    Mağdur sayısının sürekli artması üzerine soruşturma derinleştirilirken, sistemin kurucularının yakalanması için operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında sistemin kurucusu firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 6 kişi hakkında ise kırmızı bülten düzenlendi.

    Mehmet Aydın, Interpol listesinde
    © AA
    'Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya polisine teslim edilmeyi istemiyor'
    Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadeleri de talep edildi.

    Yürütülen soruşturma sürecinde, haklarında yakalama kararı bulunan sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, sistemin beyin takımından Suat Fehmi Emur, finans müdürü olduğu iddia edilen Koray Hasgül tutuklandı. Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen Düzgün Genç'in de tutuklanmasına karar verildi.

    Interpol'ün en çok arananlar listesine dahil edildi

    Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, "Çiftlik Bank" adıyla kurduğu sistemle çok sayıda kişiyi dolandıran ve daha sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için girişimde bulundu.

    Yürütülen çalışmaların sonucunda Aydın, söz konusu listeye dahil edildi. İnterpol'ün sisteminde Aydın'ın bilgilerinin yanı sıra fotoğrafları da yer aldı. Aynı listeye, ilgili soruşturma kapsamında zanlının aranan ağabeyi Fatih Aydın da dahil edildi.

    Mehmet Aydın'ın 75 bin 260'ar yıla kadar hapsi istendi

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank sisteminin kurucu ve yöneticilerine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı kısa sürede tamamlayarak 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

    Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un da bulunduğu 48 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alırken, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer aldı.

    Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

    İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf : DHA
    Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu
    İddianamede, 23 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 şüpheli hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    İlk duruşmada, 11 tutuklu sanıktan 9'u tahliye edildi

    Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesine üzerine, 48 şüpheli 10 Mayıs 2019'da hakim karşısına çıktı.

    Devam eden yargılama sürecinde, sisteme parasını kaptıran çok sayıda mağdur da duruşmalara katılarak, zararlarının giderilmesini talep etti.

    Mahkeme, toplam 6 gün kadar süren ilk duruşma sonunda, 11 tutuklu sanıktan 9'unun tahliyesine karar verdi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdal Dostdoğru hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına karar verdi.

    Davanın 4 Temmuz'da yapılan ikinci duruşmasında ise, firari sanıklar Serdal Dostdoğru ile Hakan Soysal hakkındaki yakalama kararları kaldırıldı. Tutuklu bulunan 2 sanığın da tahliyesine karar verilen duruşmada, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya ve Niyazi Karakoç hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına hükmedildi.

    Tutuklu sanığın kalmadığı davanın 26 Aralık 2019 tarihindeki üçüncü duruşmasında ise, firari sanıklardan şirketin genel müdürü Niyazi Karakoç da duruşmaya gelerek savunma yaptı. Karakoç hakkındaki yakalama kararı da, bu duruşmada kaldırıldı.

    28 sanığın dosyası ayrıldı, beraat kararı verildi

    Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılaması süren 48 sanıktan 28'i hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar vererek, bu sanıklar üzerine atılı suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

    Davanın 4'ü firari 20 sanıklı bir sonraki duruşmasında ise, firari sanıklardan Cengiz Samur'un avukatı, ABD'de bulunan müvekkilinin tutuklanmama güvencesi verilirse Türkiye'ye gelerek mahkemede savunma yapmak istediğini bildirdi. Mahkeme heyeti, sanığın Cengiz Samur'un avukatınca yapılan bu talebi reddetti.

    Hakkında yakalama kararları bulunan firari sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılaması Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Eylül'de devam edecek.

    Etiketler:
    Dolandırıcılık, Brezilya, Mehmet Aydın, Dava, Çiftlik Bank
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