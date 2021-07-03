THY, FETÖ davasını kaybetti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok sayıda kamu ve özel şirket çalışanları hakkında örgüte destek olmak suçundan dava açılmıştı. Birçok çalışan ile yollar ayrılırken bu dönemde Türk Hava Yolları da 211 kişinin iş akdi 'FETÖ yapılanmasına müzahir olmak' sebebiyle feshedilmişti.

350 bin lira tazminat

Airporthaber'in aktardığına göre, işlerine son verilen kişilerin büyük bir kısmı konuyu yargı makamlarına taşıdı. Örgütle herhangi bir ilişkileri olmadığını ve haksız yere iş akitlerinin sonlandırıldığını savunan kişilerden ikisi daha THY aleyhine açtığı davaları kazandı.

Bakırköy 11. ve 3. Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde görülen davalar sonrasında THY A.O. dava ve tazminat masraflarıyla birlikte yaklaşık 350 bin TL ödemeye mahkum edildi.

Söz konusu işten atılmalarla ilgili diğer davaların da devam ettiği mahkemelerde alınan kararların emsal teşkil edeceği belirtildi.