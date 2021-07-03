CHP'li Ağbaba'dan TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çiftçilerin en büyük problemlerinin başında sulama ve girdi fiyatlarının yüksek olması geldiğini söyledi.

TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik karara tepki gösteren Ağbaba, "Sulama yapan çiftçinin sorunu neyse Sivas'taki arkadaşlarımızın sorunu da bu. TEİAŞ özelleştirilirse bilin ki hem elektrik fiyatları çok artacak hem de belki devletin en önemli kurumlarından biri özelleşmiş ve devletin elinden çıkmış olacak" dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde elektrikle ilgili problemler olduğunu belirten Ağbaba, özellikle köylerde çok yoğun sıkıntılar yaşandığını ifade etti.