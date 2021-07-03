Kayıt
19:06 03 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte 3 yeni baraj yapılacak

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044808631_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_61e305b01b1cbe2fe3ee89f07530ab5a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107031044880755-ulastirma-bakani-adil-karaismailoglu/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'yle birlikte üç yeni barajın yapılacağını söyledi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi tepkilerine yanıt verdi, açıklamalarda bulundu.

    "Binlerce metre aşağıdaki bir hareketin Kanal İstanbul ile bağlantı kurulması abesle iştigaldir" diyerek deprem yorumlarına ilişkin konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bu işin uzmanları, bilim adamları bu konu ile ilgili, depreme hiçbir etkisi olmayacağına dair zaten noktayı koydular" dedi. 

    Bakan Karaismailoğlu, projeyle birlikte üç yeni barajın yapılacağını da belirterek, İstanbul’a daha fazla su rezervi kazandırılacağını söyledi.

    İstanbul’da Türkiye Denizcilik Zirvesi kapanış oturumuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve birçok ziyaretçi katıldı. 

    Burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, deniz taşımacılığının küresel ithalat ve ihracattaki öneminden bahsederek, benzer projelerin dünyada ihtiyaç olan birçok yerde gerçekleştirildiğini söyledi. 

    Karaismailoğlu, projeyle birlikte 3 yeni barajın yapılacağını ve bu şekilde İstanbul’a yeni su rezervleri katılacağının müjdesini verdi. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin ülkeye yeni bir vizyon kazandıracağını vurguladı.

    'İhtiyaç olan her yerde böyle kanallar var'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde Millet Kütüphanesi'nde doktora öğrencileriyle bir araya geldi.
    © AA / Mustafa Kamacı
    Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Ülkemize çağ atlatacak böyle bir projeyi muhalefetin insafına bırakamayız
    Kanal İstanbul’un önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul gibi kanalı ilk defa Türkiye yapmıyor. Dünyada ihtiyacı olan her yerde böyle ulaşım yolları dizayn ediliyor ve de yapılıyor. Özellikle Kuzey Avrupa kanallar ülkesidir. Panama, Süveyş, Kiev Kanalları ihtiyaçtan doğdu. Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkeler limanlarına çok ciddi yatırım yapıyor. Çünkü bu ticaretin başka türlü yönetilmesi artık mümkün değildir. Denizler, çok büyük hacimli malları tek bir parçada taşıyabilecek güçtedir. Bu yüzden dünya ticaretinin yüzde 90’ını taşıyan deniz ticaretine mutlaka önem verip alternatifler üretmek zorundayız. Tüm bu ihtiyaçlardan dolayı bu ticaret gelip İstanbul Boğazına dayanıyor” dedi.

    'İstanbul'a yeni su rezervleri kazandırılacak'

    Bakan Karaismailoğlu, projeyle birlikte 3 yeni baraj yapılacağını, böylece İstanbul’a yeni su rezervlerinin kazandırılacağını belirterek, “Kanal İstanbul’u yapabileceğimiz yerlerle ilgili alternatif güzergahlar araştırdık. Beş tane güzergah tespit edildi. Beş güzergahın içinden coğrafi yapıya ve kanala en uygun yer olarak bugün konuştuğumuz güzergah tercih edildi. Burası 45 kilometre uzunluğunda Karadeniz’den başlıyor ve Sazlıdere Barajı'na geliyor. Adeta 78’i doğal bir kanal olan bir yer. Geriye kalan yüzde 22’sinde de ciddi bir toprak hareketi olacak. Buradaki su kaynaklarıyla alakalı işin uzmanı bilim adamlarıyla çalışıldı. Sazlıdere Barajı Kanal İstanbul güzergahı içerisinde kalıyor. Bu da İstanbul’a yüzde 2,9 seviyelerinde bir su rezervi katıyor. Burada alternatif olarak 3 baraj yapılacak. Karamandere, Hamzalı ve Pirinççi Barajı ile birlikte Sazlıdere’den kaybedeceğimiz suların çok daha fazlasını İstanbul’a kazandırılmış olacak. Bir su eksikliği yaşanmayacak. Daha fazla su rezervi kazandırılacak. Melen’den, 200 kilometre öteden su getirildi. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde yapıldı. Bu lojistik koridorların imalatı için ve de önümüzdeki yıllarda gelişecek, önümüzde oluşacak bir sıkıntı ve bir problem olarak duran bu ticari tüketime yön vermek için Kanal İstanbul olmazsa olmazdır” diye konuştu.

    Deprem yorumlarına yanıt

    Kanal İstanbul projesinin depremlerle ilişkisi hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul'un derinliği 20,75 metredir. Vezneciler Metro İstasyonunun derinliği 60 metredir. Bağcılar’daki metro istasyonunun derinliği de 60 metre civarındadır. O zaman depremi tetikleyecek diye metroları da yapmasa mıydık? Binlerce metre aşağıdaki bir hareketin Kanal İstanbul ile bağlantı kurulması abesle iştigaldir. Bu işin uzmanları, bilim adamları bu konu ile ilgili, depreme hiçbir etkisi olmayacağına dair zaten noktayı koydular. Yaptığımız projelerinin yanında bizim için o kadar da zor bir proje değil” dedi.

    Kanal İstanbul alanı
    © İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ
    Halk, Kanal İstanbul projesini destekliyor mu?
    Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Kanal İstanbul Projesi arasında bir ilişki bulunmadığını belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, “Dün Deniz Kuvvetleri komutanımız buradaydı. Savunmayla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Dışişleri Bakan yardımcımız da Montrö ile Kanal İstanbul projesinin herhangi bir ilişkisinin olamayacağını söyledi. Zaten Montrö Boğazlar Sözleşmesi, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazını kapsar. Kanal İstanbul sadece, İstanbul Boğazına alternatif bir su yoludur” diye konuştu.

    Proje çalışmaları sebebiyle elektrik, ulaşım, doğalgaz gibi kaynaklarda kesinti yaşanabileceği yönündeki sorulara ise Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul ile alakalı sorusunun karşılığı olmayan hiçbir konu yok. Tabii ki bir alt yapı çalışması olacak. Bunların çözümleri de mevcuttur. Bütün imalatların hepsi finans maliyetleri içerisinde olacaktır. Biz dört başı mamur bir iş yapıyoruz. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, bütün ulaşım ve alt yapı ihtiyaçları, elektrik, su, doğalgaz gibi hepsi planlanıp projelendirildi. Bakanlığımız bu konuda yıllardır çalışıyor. Cevaplanamayacak hiçbir soru bırakmadık. Çok ciddi uzmanlar bu işte çalıştı. Uzun soluklu bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. İnşallah el birliğiyle ülkemize vizyon kazandıracak. 2053, 2071 planları yapan Büyük Türkiye için bu projeler olmazsa olmazdır” şeklinde yanıt verdi.

    Etiketler:
    Açıklama, Kanal İstanbul, kanal, Adil Karaismailoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine girenlerden İranlı fotoğrafçı Hassan Hatami'nin 'Güneş'in Dinamiği' isimli çalışması
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine giren kareler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet