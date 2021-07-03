Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Avrupa Birliği güçsüz ve plansız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği'nin (AB) 'güçsüz ve plansız' olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, AB ile ilgili hayal kırıklığını bildirdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kalın, AB'nin Türkiye ile ilişkileri şekillendirecek vizyondan yoksun olduğunu belirterek, "Neden hiçbir yerde ilerlemeler kaydedemediğimizi merak ediyorum. Bunun nedeni sadece Türkiye olamaz. AB, güçsüz ve plansız" ifadelerini kullandı.

Kalın'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi çerçevesinde yaptığı görüşmeleri övdüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili görüşmeleri de öne çıkardığı ifade edildi.

Der Sprecher des türkischen Staatspräsidenten #Erdogan, Ibrahim Kalin, hat sich enttäuscht über die EU und skeptisch hinsichtlich einer baldigen Verbesserung von deren Beziehungen zur #Türkei geäußert. https://t.co/0y5PUaaMzW — Frankfurter Allgemeine (@faznet) July 2, 2021

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'ın, AB Zirvesi'nde Türkiye'ye ilişkin sonuçları ise eleştirdiği aktarılan haberde, Kalın'ın bu sonuçların Ankara'nın 'beklentilerinin çok altında kaldığını' ifade ettiğine dikkat çekildi.

Eylülde yapılacak zirvenin beklenilmesi gerektiğini belirten Kalın, ancak buradaki beklentilerinin de düşük olduğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra stratejik öngörü sahibi politikacı olan Merkel'in veda edeceğini ancak onu kimin takip edeceğinin bilinmediğini aktaran Kalın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik eleştirileri de reddetti.

AB'nin gelecek üç yıl içinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Suriyeli sığınmacıları desteklemesine ilişkin her bir sene için yalnızca bir milyar euro sağlamak istemesini hayal kırıklığı olarak nitelendiren Kalın, Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki koridorda yerlerinden edilmiş milyonlarca insan sayılmazsa 3.7 milyon Suriyeli sığınmacının Türkiye'de yaşadığını, buna ek olarak Afganistan gibi ülkelerden de yüz binlerce sığınmacının bulunduğunu hatırlattı.

'AB vaadini yerine getirmedi'

Taleplerin sadece bütçelerle ve sayılarla ilgili olmadığını, aynı zamanda doğru siyasi katılımla ilgili de olduğunu vurgulayan Kalın, AB'nin 2016'daki birinci göç mutabakatında vadettiği yakınlaşmayı yerine getirmediğini kaydetti.

Kalın, bunun üst düzey görüşme formatlarını, eskimiş gümrük birliğinin yeniden müzakere edilmesini ve vize muafiyetini içerdiğine dikkati çekti.