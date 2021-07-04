Mansimov’dan Mehmet Ağar’a suç duyurusu

Sedat Peker'in Yalıkavak Marina İddiaları sonrasında Sözcü yazarı Saygı Öztürk ile yaptığı röportajda Mubariz Mansimov hakkında “Fethullah Gülen’e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen’le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen’e yakınlığı biliniyordu” şeklinde beyanda bulunan ve gazeteci Erdoğan Aktaş ile katıldığı yayında Mansimov için “Kendisi defalarca oraya gitmiştir herkes bilir, kendisiyle bir kez beraber gittik. Benim gidiş gelişimden devletin bilgisi vardır” şeklinde beyanat veren Mehmet Ağar hakkında, Mubariz Mansimov avukatı aracılığı ile Adil Yargılanmayı Etkilemeye Teşebbüs ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Sözcü'nün haberine göre, şikayet dilekçesinde "hakkında FETÖ Terör Örgütüne üye olmak suçundan açılan kamu davası neticesinde bir yıl tutuklu kaldıktan sonra örgüte üye olmadığı mahkemece tespit edilmesine rağmen örgüte yardım etmek suçundan hakkında mahkumiyet kararı verildiğini ancak henüz kararın hukuken kesinleşmediğini" belirten Mansimov, Anayasa ile teminat altına alınan masumiyet karinesinin ve hakkında kesin hüküm olmadan herkesin suçsuz kabul edileceğini içeren suçsuzluk karinesinin ihlali nitelikte bu beyanların kendisinin Adil Yargılanma Hakkını ihlal ettiğini iddia ederek Mehmet Ağar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstinaf Mahkemesi, Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan verilen 5 yıl hapis cezasını geçen hafta onanmıştı. Mahkeme, Gurbanoğlu’na verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırırken İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulamıştı.