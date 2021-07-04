Türk Tabipleri Birliği: Nüfusun yüzde 18.5'ine iki doz aşı yapıldı

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 73. Büyük Kongresi dün Ankara'da düzenlendi. Kongrenin yanı sıra TTB Merkez Konseyi, 'Pandemi Devam Ediyor, Hakikatler Gizlenmeye Devam Ediyor' başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
Birgün'den Oktay Evsen'in haberine göre açıklamada, "Devam eden salgın gerçeğine sırt çeviren hükümet politikalarının bedelini işçiler, yoksullar, mülteciler, evsizler, ötekileştirilenler, kırılgan nüfuslar ve sağlık emekçileri ödedi" ifadelerine yer verildi.
'Aşı toplumsal dayanışmadır, bir kişiyi dahi aşısız bırakmamak için tüm toplumu, emek ve demokrasi güçlerini harekete geçmeye davet ediyoruz' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Toplum bağışıklığı için nüfusun yüzde 70’inin iki doz aşı ile bağışık hale getirilmesi gerekmektedir. Ülke olarak bu hedefin oldukça gerisindeyiz. Gerçek şu: Nüfusun yüzde 18.5’ine iki doz aşı yapılmış durumda. Bölgeler arası ciddi eşitsizliklerle birlikte yüzde 6’ya bile erşemeyen iller bulunmaktadır.
- İstanbul dahil işçi nüfusun yoğun olduğu iller Türkiye ortalamasının gerisinde. Güvenilir olmayan verilerle dahi ödenen bedel oldukça büyük. Herhangi bir bilimsel kritere uymayan, aç-kapa politikaları nedeniyle önlenebilir ölümlerle karşı karşıya kalıyoruz.
- En kritik toplumsal korunma önleminin aşı olduğunu biliyoruz. Aşının sadece kendimiz için değil, yakınlarımız; yerleşim yerlerimizdeki ve çalışma yaşamımızdaki tüm yurttaşlar için koruyucu olduğunu biliyoruz. Herkes güvende değil ise hiçbirimiz güvende değiliz.
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