Türk Tabipleri Birliği: Nüfusun yüzde 18.5'ine iki doz aşı yapıldı

TTB'den yapılan açıklamada, "Toplum bağışıklığı için nüfusun yüzde 70’inin iki doz aşı ile bağışık hale getirilmesi gerekmektedir. Ülke olarak bu hedefin oldukça gerisindeyiz. Gerçek şu: Nüfusun yüzde 18.5’ine iki doz aşı yapılmış durumda. Bölgeler arası ciddi eşitsizliklerle birlikte yüzde 6’ya bile erşemeyen iller bulunmaktadır" denildi.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 73. Büyük Kongresi dün Ankara'da düzenlendi. Kongrenin yanı sıra TTB Merkez Konseyi, 'Pandemi Devam Ediyor, Hakikatler Gizlenmeye Devam Ediyor' başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Birgün'den Oktay Evsen'in haberine göre açıklamada, "Devam eden salgın gerçeğine sırt çeviren hükümet politikalarının bedelini işçiler, yoksullar, mülteciler, evsizler, ötekileştirilenler, kırılgan nüfuslar ve sağlık emekçileri ödedi" ifadelerine yer verildi.

'Aşı toplumsal dayanışmadır, bir kişiyi dahi aşısız bırakmamak için tüm toplumu, emek ve demokrasi güçlerini harekete geçmeye davet ediyoruz' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: