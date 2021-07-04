'Sınavda yüksek puan alan BTS üyeleri mülakatta elendi' iddiası

TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde 26 Ekim 2019'da yapılan 'görevde yükselme ve unvan değişikliği' sınavının mülakatı yaklaşık iki yıl sonra gerçekleştirildi. Mülakata 135 kişi girdi, 86 kişi kazandı. Kazananlardan sadece ikisinin Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyesi olduğu belirlendi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre mülakatta elenen BTS üyeleri arasında yazılı sınavda 100 puan alanlar da var. Ulaştırma Memur-Sen ve Türk Ulaşım Sen Üyeleri ise kazananlar listesinin neredeyse tamamını oluşturdu.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Mülakatın amacının kayırmacılık olduğunu bir kez daha gördük. 10-15 yıldır görevde yükselme umudu ile bekleyenlerin yazılı sınavdaki başarıları, sözlü sınavla ellerinden alındı. Hakkı olana hak edene hakkı verilmelidir” dedi. Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "TCDD Taşımacılık'ta yüksek puan alan ama mülakatta elenenlerin neredeyse tamamının Birleşik Taşıma Sendikası üyesi olması tesadüf müdür?” diye sordu.