Ahmet Hakan: Oyuncu olmak için üniversite okuyan ne çok gencimiz varmış

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oyuncu sınavına 850 kişinin katılmasıyla ilgili olarak, "Oyuncu olmak için üniversite okuyan ne çok gencimiz varmış" yorumunu yaptı.

'Üniversiteli oyuncular cenneti olmuşuz' diyen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "İzmir Belediyesi, 36 oyuncu almak için bir sınav açmış. Sınava üniversite ve konservatuvarların oyunculuk ana sanat dalını bitirenler girebiliyormuş. Dikkat!" ifadelerini kullandı.

Sınava 850 kişinin katıldığını aktaran Hakan, "Sınavın adil ve dürüst yapılmadığına dair iddialar var. Orası da mühim ama ben en çok bu kalabalığa şaşırdım. Oyuncu olmak için üniversite okuyan ne çok gencimiz varmış!" dedi.