Kolejlerde ücretler arttı, puanlar düştü

Geçen hafta LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, kolejler ilk kayıtlarını almaya başladı. Bu yıl ücretler artarken puanlarda da ciddi düşüş oldu.

Liselere giriş için geçerli olan LGS sonuçlarının açıklanmasıyla yabancı kolejler ile özel okullar ilk kayıtlarını 5 Temmuz’a kadar almaya devam ediyor.

Bu yıl yabancı kolejlerin öğrenim ücretleri ciddi oranda artarken, taban puanlarının da düştüğü görülüyor. Taban puanların düşmesinde bu yıl zor geçen LGS sonrası puanların düşük gelmesi etken oldu.

Milliyet gazetesinden Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre, geçen yıl 479 taban puanla ilk kayıtları açan Robert Kolej’de bu yıl taban puan 468, kontenjan da kız 101, erkek 101 olarak açıklandı. Öğrenim ücreti ise geçen yıl 109 bin TL’den başlıyordu. Bu yıl peşin ücreti 130 bin TL’den başlıyor. 7 gece pansiyonlu ve 10 taksit olması durumunda 215 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.

Yine geçen yıl 470 taban puanla kayıtlara başlayan Alman Lisesi, bu yıl taban puanını 458, kontenjanını 130 olarak açıkladı. Geçen yıl öğrenim ücreti peşin 70 bin TL idi, bu yıl ise 84 bin TL’den başlıyor.

Saint Benoit Fransız Lisesi’nde geçen yıl 439 olan taban puan bu yıl 417’ye düştü, kontenjan 174 olarak belirlendi.Geçen yıl 74 bin 307 olan öğrenim ücreti ise 86.777 TL’ye çıktı.

Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde ise geçen yıl 1. Ön Kayıt Dönemi’nde ilan edilen taban puanlar bu yıl değişmedi. Lise Hazırlık’ta taban puan 430, kontenjan 80, Ticaret Hazırlık’ta taban puan 420, kontenjan 18 olarak açıklandı. Geçen yıl 58 bin TL olan lisenin öğrenim ücreti bu yıl 71 bin TL’ye yükseldi.