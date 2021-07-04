Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor. 'Tosuncuk' lakaplı Aydın dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.
Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. TRT'de yer alan habere göre; Aydın'ın ifadesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği belirtildi.
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine TRT Haber ulaştı. Aydın, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dedi. İfadeye dair tüm detaylar @trthaber'de.https://t.co/BW4H9I4yob pic.twitter.com/RoqsT0QgZz— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2021
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