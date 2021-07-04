Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurgununun bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Aydın'ın ilk ifadesinde, ailevi sorunlar nedeniyle teslim olduğunu söylediği belirtildi.

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor. 'Tosuncuk' lakaplı Aydın dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.

Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. TRT'de yer alan habere göre; Aydın'ın ifadesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği belirtildi.